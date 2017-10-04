​الحكومة توافق على تعديل مدة الدراسة في كليات الطب لتصبح 5 سنوات

كتبت- داليا شبل:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مقترح لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة.

وجاء بالقرار أن تزيد سنوات التدريب الإكلينكي إلى سنتين.

واشترط مشروع القانون أن يكون هناك امتحان عام كشرط لمزاولة مهنة الطب فى مصر، تقوم به هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 مؤكدًا أن ذلك من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تلك الإجراءات هى خطوة للأمام فى ضبط المنظومة الطبية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيتم العمل به على المقبولين العام القادم.