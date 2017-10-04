أعضاء بالشيوخ الأمريكي: قضية التواطؤ بين ترامب وروسيا ما زالت مفتوحة

واشنطن - (د ب أ):

قال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يحققون في التدخل الروسى فى انتخابات العام الماضى، إنهم لم يتوصلوا بعد الى نتيجة بشأن ما إذا كان أى شخص فى حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد تواطأ مع الروس.

وقال عضوا مجلس الشيوخ اللذان يقودان أحد التحقيقات الثلاثة فى التدخل الرووسي للصحفيين: إنه مازال هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به، بما فى ذلك تأمين الانتخابات القادمة من محاولة التدخل الاجنبى.

وأوضح السيناتور ريتشارد بور، الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أن المحققين يواصلون البحث عن أدلة لمعرفة ما اذا كان هناك أي دليل على تواطؤ بين الروس وحملة ترامب.

وقال بور، فى مؤتمر صحفى حول التحقيق: إن "قضية التواطؤ مازالت مفتوحة".

وتابع بور أن اللجنة توصلت إلى "توافق عام" حول الثقة فى تقييم أجهزة الاستخبارات الذي صدر فى نهاية العام الماضى حول دعم التدخل الروسي لترامب.

إلا أنه قال إن أعضاء اللجنة لم يستبعدوا أن يكون تفسير اللجنة مختلفا فى بعض المناطق.

وأضاف أن هدف التحقيق فى مجلس الشيوخ - بخلاف تحديد ما اذا كانت الحملات متواطئة مع أى جهة روسية ودراسة التقييم الذي توصلت إليه أجهزة الاستخبارات- هو التحقق من الجهود الروسية الجارية للتأثير فى الانتخابات.