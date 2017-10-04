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الداخلية السعودية تعلن القبض على 46 شخصًا أحدهم قطري

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مصراوي Masrawy

الداخلية تعلن القبض على 46 شخصًا أحدهم قطري

09:42 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الداخلية السعودية تعلن القبض على 46 شخصًا أحدهم قطري

الشرطة السعودية

الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على 24 شخصًا أثاروا النعرات القبلية في قضية اجتماعية بمنطقة حائل شمال المملكة.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة القبض على 22 شخصا آخرين أحدهم قطري الجنسية، ارتكبوا أعمالاً تحريضية ضد المملكة، ليصل إجمالي من تم إلقاء القبض عليه إلى 46 شخصًا.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في بيان له، بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية، مساء اليوم الاربعاء: "إن الجهات المختصة، وهي تباشر الإجراءات النظامية في قضية اجتماعية في منطقة حائل، لاحظت قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها، بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه".

وأشار إلى ان "الجهات الأمنية تمكنت من تحديد والقبض على الأشخاص وأصحاب الأدوار الرئيسية المتورطين في التحريض والإثارة وترويج الإشاعات والمبالغات، بما فيهم الشخص الذي قام بإنشاء (وسم) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لذلك الغرض".

وأعلن التركي أن "عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن 24 شخصًا، يجري العمل على استجلاء كافة الحقائق عن أدوارهم وأهدافهم، فيما تستمر المتابعة للقبض كل من يتبين تورطه في أنشطتهم بأي شكل من الأشكال".

من جانبه، صرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة أن "الجهة المختصة بالرئاسة رصدت من خلال متابعتها، تداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر، أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها، والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً".

وأشار إلى ان "رئاسة أمن الدولة تمكنت من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم 22 شخصاً أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم".

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