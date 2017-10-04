أخبار عاجلة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حبس حمادة السيد لاعب أسوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس حمادة السيد لاعب أسوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات

09:44 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    da38afc0aa.jpg

  • عرض 4 صورة

    552853fdcf.jpg

  • عرض 4 صورة

    d7b002df15.jpg

  • عرض 4 صورة

    d6b0af0625.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. انتهاء العمل في 95% من المدرسة اليابانية بأسوان

الألبوم التالى

بالصور.. انتهاء العمل في 95% من المدرسة اليابانية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، اليوم الأربعاء، حبس كابتن الفريق حمادة السيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لتنظيمات إرهابية.

وأعلن عبد القادر، أن النادي أوكل محاميًا لحضور جلسات التحقيق مع اللاعب ومباشرة القضية.

وأضاف رئيس أسوان، أنه يثق في نزاهة القضاء المصري، وأن التحقيقات ستظهر براءة اللاعب، وأنه ليس له أي صلة بالجماعات التكفيرية، بحسب قوله.

يذكر أن اللاعب حمادة السيد أُلقي القبض عليه أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان، يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. انتهاء العمل في 95% من المدرسة اليابانية بأسوان

    أخبار

  • الرقابة الإدارية بأسوان توقف طبيبًا وتحيله للتحقيق

    أخبار

  • "حميات أسوان" يستقبل حالة جديدة مصابة بـ"حمى الضنك"

    أخبار

  • ضبط عاطلين بأسوان بحوزتهما 50 كيلو بانجو

    أخبار

إعلان

947eec1398.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم