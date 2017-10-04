بالصور.. انتهاء العمل في 95% من المدرسة اليابانية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، مشروع المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية، واطمأن المحافظ على معدلات التنفيذ للأعمال الجارية والتي وصلت إلى 95 % ومن المقرر دخولها الخدمة في التيرم الثاني من العام الدراسي الحالي 2017/2018.

يذكر أن المدرسة تضم 22 فصلاً دراسيًا على مساحة 9 آلاف م2، تشمل المراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، كما أنها تضم قاعات للأنشطة والمجالات المتعددة، بجانب معامل ومكتبات وملاعب ترفيهية ودورات للمياه.

وأعطى حجازي، توجيهاته بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية مع مراعاة الدقة والجودة في تنفيذ المتبقي من الأعمال، حيث سيزور المدرسة مرة أخرى بعد أسبوعين للمتابعة والتأكد من تنفيذ هذه التوجيهات على أكمل وجه.

وشدد المحافظ، على ضرورة أن يجري توريد المقاعد الدراسية والأثاثات والمستلزمات التعليمية فور انتهاء الأعمال الإنشائية في المباني، حتى يتسنى افتتاح المدرسة طبقًا للبرنامج الزمني المحدد لها.