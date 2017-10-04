"الري" ترسل تقريرًا بالمشروعات المنتظر افتتاحها في أكتوبر لمجلس الوزراء

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممدوح عنتر، نائب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري إنه تم إرسال تقرير لمجلس الوزراء بجميع مشروعات القطاعات المختلفة الجاهزة للافتتاح خلال احتفالات نصر أكتوبر بمختلف المحافظات.

وأضاف "عنتر"، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن من ضمن تلك المشروعات محطة صرف جنوب سهل الحسينية بتكلفة 65 ملايين جنيه لتحسين الصرف 64 ألف فدان بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى محطتي صرف بمحافظة سوهاج وأخري بمحافظة بني سويف بتكلفة إجمالية 102 مليون جنيه لخدمة 193 ألف فدان، وذلك ضمن خطة مصلحة الميكانيكا، والكهرباء، لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة والقطاعات الخدمية المختلفة مثل مياه الشرب، وتشغيل وصيانة محطات الطلمبات لتوفير المياه اللازمة للرى وتحسين الصرف ومجابهة الظروف التي تتعرض لها البلاد مثل النوات والأمطار.

ولفت إلى أن هناك محطتي رفع جاهزة بأسوان بأسوان لخلق مجتمعات عمرانية جديدة للاستصلاح بتكلفة 135 مليون جنيه، علاوة على إنشاء شبكة ري لمأخذ 3، 9 لاستزراع 5 آلاف فدان بشمال سيناء، وحفر وتجهيز 50 بئرًا بالطاقة الشمسية لاستخراج المياه من باطن الأرض في توشكي بالإضافة إلى حفر وتشغيل 100 بئر بالفرافرة القديمة، و50 بئرًا بالجديدة، 25 بالطاقة الشمسية بالداخلية بتكلفة إجمالية 510 ملايين جنيه.

وفي مجال أعمال حماية من السيول، أشار عنتر إلى الانتهاء من الأعمال بمنطقة وادي الشيخ بأسيوط بتكلفه بلغت 23 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال حماية أمام قطاع مصرف تعمير الصحاري بتكلفة 4 ملايين جنيه لحماية الإسكندرية من السيول، وسدان في أبوزنيمة بجنوب سيناء لحصاد الأمطار والسيول بتكلفة 7 ملايين جنيه، وكذلك 75 حوض تخزين أرضي بقرية الأمل بتكلفة 43 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس المصلحة، إنه تم خلال العام الجاري الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 7 محطات طلمبات بتكلفة إجمالية 206 ملايين جنيه، لخدمة زمام 283 ألف فدان وهي إحلال وتجديد محطة صرف الطاجن وإنشاء محطة تغذية بحر البشوات بالفيوم لخدمة زمام 95 ألف فدان بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطة صرف جنوب سهل الحسينية بالشرقية لخدمة زمام 64 ألف فدان بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه، وإنشاء محطة بنى حميل الجديدة بسوهاج بتكلفة 80 مليون جنيه لخدمة زمام 90 ألف فدان، وإحلال وتجديد محطتي الثورة «2-4» بتكلفة 24 مليون جنيه، لخدمة زمام 32 ألف فدان وإنشاء محطة الفنت ببني سويف لخدمة زمام 3 آلاف فدان بتكلفة 12 مليون جنيه.

وأكد رئيس المصلحة، أنه جار الانتهاء من 4 محطات خلال العام الجاري بتكلفة إجمالية 241 مليون جنيه، لخدمة زمام 123 ألف فدان وهي إنشاء محطة طابية العبدبالبحيرة لخدمة زمام 47 ألف فدان بتكلفة إجمالية 109 ملايين جنيه، وإنشاء محطة مصرف 2 بالدقهلية لزمام 63 ألف فدان بتكلفة 92 مليون جنيه، وإحلال وتجديد محطة الشباب "A1-A2" بالشرقية لخدمة زمام 13 ألف فدان بتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المصلحة لرفع كفاءة المحطات للوفاء باحتياجات الري والصرف على مستوى الجمهورية.