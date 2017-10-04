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​"التعليم" تهنئ الشعب بانتصارات أكتوبر.. وتنتج أغنية "الليلة دي"

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مصراوي Masrawy

​"التعليم" تهنئ الشعب بانتصارات أكتوبر.. وتنتج أغنية "الليلة دي"

09:27 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

القاهرة- أ ش أ:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن وحدة الفيديو والمونتاج بإدارة التعليم الإلكتروني بالوزارة قامت بإنتاج أغنية "الليلة دي".

وتعبر الأغنية عن انتصارات أكتوبر وعزيمة الجندي المصري إلى الآن، وهي من كلمات محمد حمد، ولحن وتوزيع نور البسيوني، وإخراج صلاح سليم، وغناء الطالبة جاسمين سليم بإدارة أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، ويوسف يماني بإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة بمصاحبة فرقة كورال الوزارة، وتم تصويرها فى محافظة الإسماعلية، والأغنية على موقع الوزارة "http://portal.moe.gov.eg/Pages/single-news-view.aspx?NewsID=2614".

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مصراوي Masrawy

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