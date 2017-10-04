​البابا تواضروس: انتصارات أكتوبر أهم اللحظات في التاريخ العربي والقومي

القاهرة- أ ش أ:

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال البابا تواضروس في عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، بدير الأنبا بيشوي، أن "انتصارات أكتوبر هي أهم اللحظات في التاريخ العربي والقومي، حيث كتبت بصفحات بيضاء لتسجل عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل".

وأضاف البابا تواضروس: "الكبار منا يتذكرون كيف كانت هذه الأيام قوية شهدنا فيها للوطن وانتصرت لنا القوات المسلحة لنستخدم بعد ذلك التعبير روح أكتوبر كدليل على الإنجاز والانتصار وهو ما نحتاجه في مؤسسة الكنيسة وفي كافة مؤسسات الوطن مبديًا ترحيبه بكهنة الكنيسة في أمريكا".

وتابع البابا: أجلت زيارتي لأمريكا عدة شهور لضيق الوقت فاستضفنا الكهنة والأنبا ديفيد والأنبا كاراس حيث نستضيفهم لأول مرة وبعض الآباء يصطحبون زوجاتهم لنستمتع بوجودنا في رحاب دير القديس الأنبا بيشوي وبعطره في البرية.