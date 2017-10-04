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​رئيس الأعلى للإعلام يلتقي سفيري فرنسا والعراق بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

​رئيس الأعلى للإعلام يلتقي سفيري فرنسا والعراق بالقاهرة

09:13 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

​رئيس الأعلى للإعلام يلتقي سفيري فرنسا والعراق بالقاهرة

مكرم محمد أحمد

القاهرة- أ ش أ:

التقى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، بالسفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه بمقر المجلس بماسبيرو، حيث ناقش الجانبان ترتيبات الاحتفال العالمي الذي يتم الإعداد له بمناسبة مرور 150 عاما على حفر قناة السويس، والذي من المتوقع أن يشهد حضور الرئيس عبد الفتاح .

وقال مكرم إنه بحث مع السفير الفرنسي سبل إحياء بعض الأنشطة الإعلامية المتبادلة التي توقفت بين الجانبين المصري والفرنسي، مضيفا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بالسفارة الفرنسية لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالصحافة والثقافة والعلاقات المصرية الفرنسية في هذا الشأن.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن السفير الفرنسي قام بجولة داخل أروقة الاستديوهات بالهيئة الوطنية للإعلام.. كما التقى مكرم بالسفير العراقي لدى القاهرة حبيب الصدر، وتطرق الحديث إلى طبيعة العلاقات المصرية العراقية، والمعارك الأخيرة التي خاضها العراق ضد تنظيم داعش، كما تطرق الحديث إلى تداعيات الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان حيث أكد الصدر أن العراقية لم تتخذ أية إجراءات أو قرارات ضد الشعب الكردي بسبب إجراء الاستفتاء نظرا لأنه جزء أساسي من نسيج الشعب العراقي.

من جانبه، شدد مكرم على أن كل ما يتعلق بمصالح الشعب الكردي لابد أن تصان وتحفظ بشكل تام، لافتا إلى أن اللقاء ناقش تجاوز كردستان في ضم الكثير من الأراضي التي لم تكن تتبعها واستحواذها على عائدات النفط، واتفق الجانبان على ضرورة عودة سيطرة الدولة المركزية في بغداد على بترول كروك.

وأعرب السفير العراقي عن أمله في أن تنتهي أزمة استقلال كردستان سلميا، مشددا على أنه لن تستأنف المفاوضات بين الحكومة العراقية ومسؤولي كردستان إلا بعد اعترافهم بفشل وعدم شرعية الاستفتاء الذي أجري مؤخرا.

من ناحية أخرى، أوضح مكرم أنه من المتوقع الإعلان عن قانون حرية تداول المعلومات خلال اجتماع المجلس الأسبوع المقبل بعد أن يتم التصويت على بنود القانون من حيث المبدأ.

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