جبهة النصرة تنفي إصابة زعيمها في غارة جوية روسية بسوريا

(مصراوي):

نفت جبهة النصرة تقارير روسية عن إصابة زعيمها أبو محمد الجولاني بغارة جوية في سوريا.

وأكدت - وفقًا لـ"العربية نت" - أن الجولاني بصحة جيدة ويمارس مهامه بالكامل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء، مقتل نحو 60 مسلحا من جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وإصابة زعيمها أبو محمد الجولاني بجروح خطيرة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف قوله إن المخابرات العسكرية الروسية كشفت أمس عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة "جبهة النصرة" بحضور الجولاني.

وتابع البيان أن مقاتلتين من طراز "سو-34" و"سو-35" استهدفتا الاجتماع، ما أسفر عن القضاء على 12 قياديا بـ"النصرة" و50 مسلحا من حرسهم، وإصابة أكثر من عشرة آخرين بينهم الجولاني.

وذكر كوناشينكوف أن "زعيم النصرة أصيب بجروح بالغة جراء الشظايا وفقد يده، وأفادت عدة مصادر مستقلة بأنه في حالة صحية حرجة".

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان هيئة تحرير الشام، المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تعد "فتح الشام" أبرز مكون فيها، تعيين الجولاني قائدا عاما للهيئة التي تسيطر على معظم مناطق محافظة إدلب.