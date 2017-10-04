سوريا: توقيع "وقف إطلاق نار" في شمالي حمص

(مصراوي):

أعلنت "هيئة التفاوض" عن شمال حمص، الأربعاء، توقيع اتفاق وقف إطلاق نار مع وفد روسي يتضمن فتح المعابر الإنسانية ودراسة ملف المعتقلين لدى النظام.

وقالت الهيئة - في بيانٍ - إنهم وقعوا وقف إطلاق نار فوري مع الوفد الروسي، واتفقا على فتح المعابر الإنسانية المحددة والتي تم التوافق عليها من الطرفين.

وأشار "هيئة التفاوض" إلى أنها سلمت الوفد الروسي ملف المعتقلين، وتعهد بالعمل جديًّا" عليه.

وجرى الاجتماع بين الطرفين في خيمة قرب حاجز بلدة الدار الكبيرة شمال مدينة حمص، وسط سوريا الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري، ومنعوا الإعلاميين من تغطيته.​

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، مطلع شهرأغسطس الفائت، التوصل لهدنة تشمل محافظة حمص، باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" و"هيئة تحرير الشام"، خرقتها قوات النظام بعد ساعات من سريانها.