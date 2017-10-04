ضبط مسن هارب من 25 حُكم بالسجن بمحطة سكك حديد القاهرة

كتب - علاء عمران:

ألقى رجال مباحث شرطة النقل، القبض على مسن هارب من تنفيذ 25 حكم بالسجن أثناء تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

البداية أثناء تواجد الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة، تم استيقاف "أ.ع"، 58 سنة، أثناء تواجده بالمحطة، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 25 قضية ما بين "شيك، تبديد" بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين "شهر إلى 3 سنوات" منهم قضية جنح شرطة المنتزه " شيك" غيابي بالحبس لمدة سنة.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حُرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، وجاري إرساله بالمحكوم عليه لقسم شرطة أول مدينة نصر لقيده وعرضه على النيابة العامة.