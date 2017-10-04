ضبط 8500 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أحد أصحاب محطات الوقود، وبحوزته كميات كبيرة من السولار، قبل بيعها بأسعار السوق السوداء، بنطاق دائرة مركز شرطة الحامول.

ووردت معلومات للمقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، أكدتها التحريات السرية، مفادها تخزين المدعو "ب.ع" صاحب محطة وقود، يقيم بمركز الحامول، لكميات كبيرة من السولار، بهدف بيعها بأسعار السوق السوداء على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

شُكلت حملة من القسم ترأسها المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وتوجهت ناحية عنوان المذكور، بمركز الحامول، وبمداهمة محطته، ضبطت الحملة بحوزته، كمية 8 آلاف و500 لتر سولار، كانت معدة للبيع بأسعار السوق السوداء.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 23078 لسنة 2017 جنح مركز شرطة الحامول، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.