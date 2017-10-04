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محافظ الإسكندرية يعنف مديري الإدارات التعليمية.. ومهلة أسبوعين لإنهاء صيانة المدارس

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يعنف مديري الإدارات التعليمية.. ومهلة أسبوعين لإنهاء صيانة المدارس

09:08 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

محافظ الإسكندرية يعنف مديري الإدارات التعليمية.. ومهلة أسبوعين لإنهاء صيانة المدارس

الإسكندرية – محمد عامر:

وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تحذيرًا شديد اللهجة لمديري الإدارات التعليمية، لوجود العديد من السلبيات في المدارس على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده، اليوم الأربعاء، لمناقشة الحالة العامة للمدارس بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وشنت فرق من الإدارة العامة للمتابعة والرقابة بالمحافظة حملات مفاجئة على المدارس، خلال الأيام الماضية، لمتابعة الحالة العامة للمدارس وانتظام العملية التعليمية.

وأعطى المحافظ مهلة أسبوعين لمديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتلافي كافة السلبيات والملاحظات التي جرى رصدها من خلال فرق المتابعة.

وكلف "سلطان" وكيل وزارة التربية والتعليم بوضع آلية لصيانة المدارس بشكل تدريجي وفقًا للمتاح حاليا، حرصًا على رفع مستوى المدارس بالمحافظة.

ووجّه مسئولي التعليم الفني بالإسكندرية بالبدء في أعمال صيانة ونجارة "التخت" والمقاعد بالمدارس، مشددًا على رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والتعديات حول المدارس.

وقرر المحافظ توفير عدد من أتوبيسات النقل العام لنقل المعلمين إلى أماكن عملهم بأحياء العامرية وبرج العرب ومناطق النهضة وعبد القادر والمسيري، لبعدها عن محل سكنهم وسط المدينة.

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