​"تعليم أسيوط" يطلق الأتوبيس الطائر لتفقد مدارس المحافظة

أسيوط​ - أسامة صديق:​

أطلقت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، الأتوبيس​ الطائر في أولى رحلاته لتفقد مدارس المحافظة، اليوم الأربعاء، والتي بدأها بمدارس إدارة منفلوط التعليمية برئاسة المهندس محمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وبرفقته لجنة مكبرة مكونة من 23 من قيادات التعليم الثانوي العام والفني والإعدادي والابتدائي، وكذلك موجهي عموم مختلف المواد الدراسية، بالإضافة إلى التوجيه المالي والإداري وأمن المديرية.

وأوضح صلاح فتحي، ​ وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط​، ​ أنه جرى وضع آليات عمل للجنة المشاركة، بأن تعمل على مدار 4 أيام من كل أسبوع، لتغطي أكبر عدد من مدارس الإدارة المستهدفة بالزيارة، بواقع مدرستين لكل مرحلة تعليمية، ومدرستين لكل توجيه.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هدف اللجنة ليس تصيد الأخطاء ولكن الوقوف عليها وتقويمها، ​و​إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه العمل بالمدارس بعيدًا عن المسارات التقليدية، ​ وبذل الجهد لتعديل المسار مع من يثبت تقصيره في أداء مهام وظيفته.

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​وأشار إلى أن جولات الأتوبيس ستكون مفاجئة، وعلى مدار العام الدراسي، لتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية واكتشاف السلبيات، ووضع الحلول والعلاج المناسب لها.