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«تنسيقية أحزاب الدقهلية» تتهم المحافظ بتعطيل «أتوبيسات البنوك»

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«تنسيقية أحزاب الدقهلية» تتهم المحافظ بتعطيل «أتوبيسات البنوك» «تنسيقية أحزاب الدقهلية» تتهم المحافظ بتعطيل «أتوبيسات البنوك»

التحرير

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كتب - كارم الديسطي

عقدت لجنة التنسيق بين الأحزاب السياسية والقوى الشعبية بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء، بمقر حزب الوفد في مدينة المنصورة، لمناقشة عدد من القضايا من أهمها مصير الأتوبيسات المهداة من بعض البنوك إلى المحافظة للخدمة العامة.

وذكر بيان للجنة أن أعضاءها قرروا تقديم مذكرة إلى الرقابة الإدارية والمحامي العام بالمنصورة ضد المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي وذلك لتعطيله عمل ما يقرب من عشرة أتوبيسات مهداة من بعض البنوك العامة، دون سبب واضح.

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وناقشت اللجنة التجاوزات والإشغالات الموجودة أمام عدد من مدارس المحافظة، وسبل إنهائها ومشاكل أكشاك الخضروات والفاكهة واللحوم بالمنصورة، ومناقشة مشاكل مراكز الدقهلية.

يذكر أن اللجنة تضم أعضاء من أحزاب الوفد والناصرى والتجمع والوفاق والاشتراكي المصري والعمل.

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التحرير

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