أخبار عاجلة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تخصيص أتوبيسات لنقل معلمي الإسكندرية إلى أماكن عملهم البعيدة

Google+ Print
تخصيص أتوبيسات لنقل معلمي الإسكندرية إلى أماكن عملهم البعيدة تخصيص أتوبيسات لنقل معلمي الإسكندرية إلى أماكن عملهم البعيدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رئيس هيئة النقل العام بالمحافظة اللواء خالد عليوة، بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل المعلمين إلى أماكن عملهم البعيدة نسبيًا عن محل سكنهم وسط المدينة.

وعقد المحافظ اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة الحالة العامة للمدارس والعملية التعليمية، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجمعة ذكري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومديري الإدارات التعليمية وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحياء.

وقال سلطان خلال الاجتماع إنه يعمل على حل جميع مشكلات المعلمين، مشيرًا إلى أهمية توفير جو أكثر راحة وأمان للمعلمين، الذين يعدون الأجيال القادمة.

وأضاف المحافظ أنه كلف رئيس هيئة النقل العام بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل المعلمين إلى العامرية وبرج العرب ومناطق النهضة وعبدالقادر والمسيري، والبعيدة نسبيًا عن محل سكنهم وسط المدينة، وذلك لتوفير أقصى سبل الراحة والأمان للمعلمين على مستوى المحافظة.
 
وأوضح أن المحافظة حريصة على أن تكون سير العملية التعليمية بها على أعلى مستوى من خلال خدمة يترضيها الجميع من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

شاهد أيضا

وفي نفس السياق، عنّف المحافظ مديري الإدارات التعليمية، لافتا إلى رصد العديد من السلبيات لحالة عدد من المدارس.

وأعطى سلطان مهلة أسبوعين لجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتلافي كافة السلبيات والملاحظات، ووضع آلية لصيانة تلك المدارس بشكل تدريجي وفقا للمتاح حاليًا.

ووجه مديري المديريات التعليمية بالمرور بشكل يومي على المدارس لمتابعة أعمال التطوير والصيانة بها، مؤكدًا حرصه على رفع مستوى المدارس بالمحافظة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)