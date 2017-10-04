تخصيص أتوبيسات لنقل معلمي الإسكندرية إلى أماكن عملهم البعيدة

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كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رئيس هيئة النقل العام بالمحافظة اللواء خالد عليوة، بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل المعلمين إلى أماكن عملهم البعيدة نسبيًا عن محل سكنهم وسط المدينة.

وعقد المحافظ اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة الحالة العامة للمدارس والعملية التعليمية، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجمعة ذكري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومديري الإدارات التعليمية وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحياء.

وقال سلطان خلال الاجتماع إنه يعمل على حل جميع مشكلات المعلمين، مشيرًا إلى أهمية توفير جو أكثر راحة وأمان للمعلمين، الذين يعدون الأجيال القادمة.

وأضاف المحافظ أنه كلف رئيس هيئة النقل العام بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل المعلمين إلى العامرية وبرج العرب ومناطق النهضة وعبدالقادر والمسيري، والبعيدة نسبيًا عن محل سكنهم وسط المدينة، وذلك لتوفير أقصى سبل الراحة والأمان للمعلمين على مستوى المحافظة.



وأوضح أن المحافظة حريصة على أن تكون سير العملية التعليمية بها على أعلى مستوى من خلال خدمة يترضيها الجميع من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

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وفي نفس السياق، عنّف المحافظ مديري الإدارات التعليمية، لافتا إلى رصد العديد من السلبيات لحالة عدد من المدارس.

وأعطى سلطان مهلة أسبوعين لجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتلافي كافة السلبيات والملاحظات، ووضع آلية لصيانة تلك المدارس بشكل تدريجي وفقا للمتاح حاليًا.

ووجه مديري المديريات التعليمية بالمرور بشكل يومي على المدارس لمتابعة أعمال التطوير والصيانة بها، مؤكدًا حرصه على رفع مستوى المدارس بالمحافظة.