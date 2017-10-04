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الأهلي يفتح باب الحجز على 10 آلاف بطاقة للجماهير

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الأهلي يفتح باب الحجز على 10 آلاف بطاقة للجماهير الأهلي يفتح باب الحجز على 10 آلاف بطاقة للجماهير

التحرير

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قرر النادي الأهلي فتح نظام الحجز على 10 آلاف بطاقة جديدة لجمهور النادي الأهلي، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، وحتى يوم 11 أكتوبر الحالي، بنظام الحجز الإلكتروني، وبأسبقية التسجيل والدفع.

وسوف يحصل من يحجز البطاقة الجديدة على تذكرة مباراة الأهلي والنجم الساحلي، والتي تُقام يوم 22 أكتوبر ببرج العرب في إياب دور نصف النهائي من دوري الأبطال، مقابل 70 جنيهـًا، مقسمة إلى 26 جنيهـًا هي ثمن تذكرة مباراة النجم، و44 جنيهًا قيمة البطاقة وهي صالحة لمدة 3 سنوات.

وسوف يتم تسليم البطاقات من منافذ «فوري بلس» يومي 17 و18 أكتوبر الحالي.

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وكان الأهلي قد سبق وفتح باب التسجيل للمرحلة الأولى لبطاقات الجمهور الصادرة من إدارة المباريات بالنادي الأهلي، والتي تم من خلالها حصول جمهور الأهلي على 10 آلاف بطاقة في مباراة الترجي، التي أقيمت ببرج العرب في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أنّ نظام «بطاقات الجمهور» هو المتبّع حاليـًا في الدوريات الأوربية، ونال إشادة الجميع في مباراة الترجي الأخيرة ببرج العرب، حيث يوفّر آلية منظمة وآمنة لحضور الجماهير للمباريات، بما يليق بجماهير الأهلي.

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التحرير

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