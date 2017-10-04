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مران الزمالك| جلسة مع «نيبوشا».. وعودة أيمن حفني

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مران الزمالك| جلسة مع «نيبوشا».. وعودة أيمن حفني مران الزمالك| جلسة مع «نيبوشا».. وعودة أيمن حفني

التحرير

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خاض الفريق الأول للكرة القدم بنادي مرانه الأول ضمن معسكره المغلق المقام في التجمع الخامس والذي يستمر لمدة 6 أيام على ملعب بتروسبورت.

وشهد المران في بدايته عقد جلسة بين المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للفريق واللاعبين لمطالبتهم بالتركيز في التدريبات واستغلال الفرصة للمشاركة بشكل أساسي في المباريات الرسمية.

وشارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في المران وحرص الجهاز الفني بقيادة المونتنيجري نيبوشا على عدم إرهاق اللاعب وتم تكليفه بتدريبات خاصة خلال المران لاستعادة اللياقة البدنية بشكل تدريجي استعدادًا للدفع به في الفترة القادمة.

واختار الجهاز الفني 27 لاعبًا للانتظام في المعسكر المغلق والذى يستمر لمدة 6 أيام ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام الطلائع والسكة استعدادًا لمواجهة طنطا بالدورى العام 13 اكتوبر وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف

خط الدفاع: محمد مجدي محمود علاء حازم إمام أحمد فتوح أحمد مجدي

خط الوسط: أحمد توفيق دونجا أحمد داودا محمود حمدي «الونش» معروف يوسف محمد أشرف«روقة» «كابوريا» محمد الشامي صلاح عاشور أحمد مدبولي عبدالله جمعة أحمد رفعت محمد رمضان أيمن حفني.

خط الهجوم كاسونجو باسم مرسي رزاق سيسيه يوسف أوباما خالد قمر.

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التحرير

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