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طارق السيد يتقدم بأوراق ترشحه على منصب الرئيس في انتخابات الأوليمبي

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طارق السيد يتقدم بأوراق ترشحه على منصب الرئيس في انتخابات الأوليمبي طارق السيد يتقدم بأوراق ترشحه على منصب الرئيس في انتخابات الأوليمبي

التحرير

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أغلقت اللجنة التى شُكلت لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأوليمبي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، أبوابها في اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح.

وقد تقدم اليوم 9 مرشحين بأوراق ترشحهم على عدد من المقاعد وهم..

علي مقعد الرئيس: طارق السيد محمود أحمد

مقعد أمين الصندوق: بهاء بكر علي البسيوني

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وتستأنف اللجنة في التاسعة من صباح الغد، استقبال السادة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في التقدم باوراق ترشحهم حيث يمتد عمل اللجنة الى الساعة الخامسة مساء، علما بأنه سيتم غلق باب الترشح نهائيا في الخامسة من مساء
يوم السبت القادم الموافق السابع من اكتوبر المقبل. 
 

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التحرير

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