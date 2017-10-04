المنتخب الوطني يواصل تدريباته ببرج العرب

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

واصل المنتخب الوطني، استعداداته الجادة لمباراته المصيرية أمام منتخب الكونغو، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

وأدى منتخب الفراعنة، مرانه اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة والنصف ولمدة 90 دقيقة تقريبًا.

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شارك في المران الجماعي، جميع اللاعبين باستثناء حسام عاشور وكهربا، اللذان خاضا مرانًا فرديًا، بينما أدى محمد صلاح وعبد الله السعيد ومصطفي فتحي تدريبات استشفائية.

وحضر المران هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وكرم كردي عضو مجلس الاتحاد، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومنطقة الإسكندرية.