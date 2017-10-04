عبد الحفيظ: إصابة عبد الله السعيد «خادعة» (فيديو)

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المنتخب الوطني سيتأثر بغياب عبد الله السعيد، عن مواجهة الكزنغو المقبلة.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وأضاف«عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «خاص روسيا»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن اللاعب أجرى أشعة أمس الثلاثاء، لكن اصاابة العضلة الخلفية «خادعة»، مشيرًا إلى أنه على يقين بأن الجهاز الفني للمنتخب لن يتخذ قرارًا بمشاركته إلا إذا كان جاهزًا بشكل كبير.

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وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أنه يتمنى التوفيق للمنتخب في مباراة الكونغو، وخروج مباراة غانا وأوغندا بنتيجة في صالح الفراعنة.

