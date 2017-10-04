أخبار عاجلة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الشحات مبروك يُشيد بدعم «قرطام» لكمال الأجسام (فيديو)

Google+ Print
الشحات مبروك يُشيد بدعم «قرطام» لكمال الأجسام (فيديو) الشحات مبروك يُشيد بدعم «قرطام» لكمال الأجسام (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استضاف «مُلتقى قُرطام» تجارب العالم للـ «Body Building» والفيزيك في التي يشرف عليها اتحاد كمل الأجسام، تحت رعاية إسلام قرطام، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة مجموعة صحاري للبترول، ومؤسس فريق «ko squad».

 

وشهد الاختبارات حضور كلاً من المهندس سامى بشير رئيس لجنة الحكام، والمدير التنفيذي للإتحاد المصري لكمال الأجسام، والبطل شحات مبروك عضو مجلس الإتحاد، وأعضاء لجنة التحكيم.

شاهد أيضا

وأكد سامي بشير، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكمال الأجسام، أنه خلال العامين الماضيين أصبح عدد لاعبي الفيزيك ضعف عدد لاعبي كمال الأجسام، حيث شهدت بطولة مستر أوليمبيا في الكويت حضور 60 لاعبًا لكمال الأجسام و240 لاعبًا للفيزيك.


وأشاد الشحات مبروك، بطل كمال الأجسام السابق، بالدعم الذي يقدمه مرتقى قرطام للرياضة عمومًا ولرياضة كمال الأجسام تحديدًا مؤكدًا أن بعثة المصري التي ستُشارك العام القادم في بطولة العالم في إسبانيا، ستكون على أعلى مستوى وستُشرف مصر كما فعل لاعبي كمال الأجسام في العديد من المرات.

وأشاد مصطفى زغلول، لاعب ستريت ورك آوت بدعم إسلام قرطام للمُلتقى مؤكدًا أنه حاله نادرة ويتمنى أن يحذو كل رجال الأعمال في مصر حذوه، فهو يقدم كل ما يحتاجه الأبطال ليخرجوا أفضل ما بداخلهم من طاقة وقد يصل الأمر لإعطائهم روحه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش