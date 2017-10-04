الشحات مبروك يُشيد بدعم «قرطام» لكمال الأجسام (فيديو)

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استضاف «مُلتقى قُرطام» تجارب العالم للـ «Body Building» والفيزيك في مصر التي يشرف عليها اتحاد كمل الأجسام، تحت رعاية إسلام قرطام، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة مجموعة صحاري للبترول، ومؤسس فريق «ko squad».

وشهد الاختبارات حضور كلاً من المهندس سامى بشير رئيس لجنة الحكام، والمدير التنفيذي للإتحاد المصري لكمال الأجسام، والبطل شحات مبروك عضو مجلس الإتحاد، وأعضاء لجنة التحكيم.

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وأكد سامي بشير، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكمال الأجسام، أنه خلال العامين الماضيين أصبح عدد لاعبي الفيزيك ضعف عدد لاعبي كمال الأجسام، حيث شهدت بطولة مستر أوليمبيا في الكويت حضور 60 لاعبًا لكمال الأجسام و240 لاعبًا للفيزيك.



وأشاد الشحات مبروك، بطل كمال الأجسام السابق، بالدعم الذي يقدمه مرتقى قرطام للرياضة عمومًا ولرياضة كمال الأجسام تحديدًا مؤكدًا أن بعثة المنتخب المصري التي ستُشارك العام القادم في بطولة العالم في إسبانيا، ستكون على أعلى مستوى وستُشرف مصر كما فعل لاعبي كمال الأجسام في العديد من المرات.

وأشاد مصطفى زغلول، لاعب ستريت ورك آوت بدعم إسلام قرطام للمُلتقى مؤكدًا أنه حاله نادرة ويتمنى أن يحذو كل رجال الأعمال في مصر حذوه، فهو يقدم كل ما يحتاجه الأبطال ليخرجوا أفضل ما بداخلهم من طاقة وقد يصل الأمر لإعطائهم روحه.