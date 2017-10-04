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"الحجر الزراعي": الكلمة النهائية في شحنة القمح الفرنسي للنيابة

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مصراوي Masrawy

"الحجر الزراعي": الكلمة النهائية في شحنة القمح الفرنسي للنيابة

09:03 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتور نجلاء بلابل رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه الحجر الزراعي أرسل تقريره بالملاحظات على شحنة القمح الفرنسي إلى النيابة العامة.

وقالت بلابل في تصريحات لمصراوي، إن خبراء الحجر الزراعي فحصوا الشحنة وأكدوا عدم مطابقتها للمواصفات و​الاشتراطات الطبية والصحية والبيئية، فتم التحفظ عليها وإبلاغ النيابة بها.

وأكدت رئيس الحجر الزراعي، أن الكلمة النهائية لإعادة الشحنة إلى موردها، أو دخولها البلاد، حالياً للنيابة.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في وقت سابق الأربعاء، إن النيابة العامة قامت بتحويل عينة من شحنة القمح الفرنسى المستورد إلى المعامل المركزية المتخصصة وذلك لفحصها وتحليلها.

وأضاف البنا فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الشحنة الفرنسية التي تصل إلى مايقرب من 59 ألف طن مازالت في ميناء سفاجا ولن يتم الافراج عنها إلا بعد فحصها وتحليلها والتأكد من عدم وجود نبات الخشخاش "المخدر" بها.

كانت الوزارة، رفضت استلام شحنة قمح حجمها 59 ألف طن، قادمة من فرنسا بميناء سفاجا البحري، لاحتوائها على بذور نبات الخشخاش المخدر، وحولت الشحنة إلى النيابة للتحقيق بشأنها.

وكانت إدارة الحجر الزراعي رفضت شحنة قمح رومانى حجمها 63 ألف طن بسبب تلوثها ببذور الخشخاش فى نهاية أغسطس، وأحالت القضية إلى النائب العام.

وتعتبر أكبر مستورد للقمح فى العالم وقالت إنها تتوقع أن تشترى هيئة السلع التموينية نحو سبعة ملايين طن قمح العام الجارى بالإضافة إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين طن يستوردهم القطاع الخاص سنويا.

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