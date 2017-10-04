«روبرتو كارلوس أطولهم».. قصص «قصار» عشقتهم «الساحرة المستديرة»

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تعد كرة القدم هي اللعبة الأبرز بين جميع الرياضات على مستوى العالم، وهي الأشهر جماهيرياً ، والأكثر إنتشارًا ومن حيث لاعبيها يعتقد البعض أن الشخص يحتاج إلى مقومات جسمانية معينة حتى يستطيع ممارسة هذه اللعبة.

ولكن هناك لاعبين إخترقوا هذه القاعدة وأثبتوا أن رياضة كرة القدم لا تعتمد فى المقام الأول على القوام الجمساني، فلا يوجد فرق بين لاعب قصير القامة ولاعب طويل، ولكن تحتاج أن يكون لدى لاعبي كرة موهبة ومهارة وقدرة على توظيفها.

فهناك لاعبين من ذوات القامة القصيرة نجحوا فى إثبات أنفسهم وتحدثت موهبتهم بقوه وسجلت أسمائهم فى تاريخ كرة القدم.

وفيما يلي يستعرض لكم "التحرير" أقصر 5 لاعبين فى تاريخ كرة القدم:

- روبرتو كارلوس

ويعد اللاعب روبرتو كارلوس والذي يبلغ طوله 168سم أحد نجوم منتخب البرازيل وريال مدريد السابق، أبرز ما أنجبت الكرة البرازيلية فى تاريخها، وبرغم صغر قامته إلا أنه كان يتمتع بسرعة فائقة ومهارة عالية خاصة في التسديد بقدمه اليسرى، وحصل مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2002، ولعب 125 مباراة مع السامبا، وعرف روبرتو كارلوس بضرباته الحرة القوة، وحصد مع ريال مدريد العديد من الألقاب من الدوري ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية ولقب السوبر.

- دييجو مارادونا

يعد مارادونا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، وكان يبلغ طوله 165 سم، ووصل وزنه إلى 68 كيلو، ولكن رغم قصر قامته وضعف وزنه، إلا أنه كان يتمتع بمهارة فائقة، ونجح فى تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

فلم يمنعه قصر قامته من التألق حيث خاض الأسطورة الأرجنتينية 4 بطولات كأس عالم نجح فى التتويج بواحدة عام 1986 بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز في المباراة النهائية، وتوج بالكرة الذهبية حينذاك، ليسطر اسمه بحروف من نور فى تاريخ كرة القدم.

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- سبستيان جوفينكو

هو لاعب كرة قدم إبطالي ملقب بالنملة الذرية لقصر قامتة حيث يبلغ طوله 164 سم ، ويبلغ وزنه 59 كيلو جرام، ما يجعل هيأته لا توحي انه لاعب كرة قدم، ولكن رغم قصر قامته لعب لأكبر أندية إيطاليا بعد إنضمامه لليوفينتوس، ويلعب حالياً لصالح فريق تورنتو الكندي.

- ماثيو فالبوينا

وهو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب فى مركز المهاجم، ويبلغ طوله 167 ويصل وزنه إلى 58 كيلو جرام، إلا أنه يعد مهاجمًا مميزًا ، لعب لفريق مارسيليا الفرنسي، ويلعب حاليًا فى الدوري التركي لفريق فنربخشة.

- عبد العزيز حمسل

ويعد السعودي عبد العزيز حمسل من أقصر لاعبي كرة القدم على الأطلاق ويبلغ طولة 155 سم، ويصل وزنه إلى 50 كيلو جرام، ما يجعله يبدو ضعيفًا فى الإلتحامات مع اللاعبين، ولكن رغم قصر قامته إلا أنه يتمتع بسرعة جيدة جعلت منه لاعب جيد، فى نجران السعودي.