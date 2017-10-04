​"الأعلى للإعلام" تبحث السبت المقبل 24 شكوى تلقتها خلال سبتمبر

القاهرة- أ ش أ:

قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الشكاوى سوف تعقد اجتماعا السبت المقبل، لمناقشة 24 شكوى وصلت للمجلس خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحا أن اللجنة لم تخرج بتوصيات بشأن تلك الشكاوى حتى الآن.

وأضاف شوقي، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، اليوم الأربعاء، أن الشكاوى التي تلقاها المجلس خلال سبتمبر منها 4 مقدمة ضد صحفي بجريدة قومية، بالإضافة إلى شكاوى ضد قنوات وصحف خاصة.

وأشار إلى أنه لا تصالح فيما يتعلق بالمخالفات الإعلامية لأنها ظهرت بالفعل للجمهور، وبالتالي فإن العقاب بشأنها يعد حقا من حقوق القارئ أوالمستمع أوالمشاهد الذي تضرر نتيجة تعرضه لهذه المخالفات.

من جانبه، قال صالح الصالحي عضو المجلس ومقرر لجنة معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، إن الاجتماع الأسبوعي للمجلس لم يناقش تقرير اللجنة لضيق الوقت والاهتمام في الوقت الحالي بمناقشة مواد قانون حرية تداول المعلومات.

وأوضح الصالحي، أنه من المقرر أن تعقد لجنة إعداد تقرير الحالة الإعلامية في مصر اجتماعًا الاثنين المقبل، برئاسة عضوي المجلس سوزان القليني وصالح الصالحي.