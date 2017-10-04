نائب وزير الخارجية يُسلّم رسالة من السيسي إلى نظيره الكاميرون
نائب وزير الخارجية يُسلّم رسالة من السيسي إلى نظيره الكاميرون
08:26 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسى
القاهرة- أ ش أ:
يتوجه السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، مساء اليوم الإثنين، إلى ياوندي حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الكاميرون "بول بيا".
وتتناول الرسالة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة ورؤية مصر لأبرز القضايا الإقليمية والدولية،وتوجيه الشكر لدعم الكاميرون لمرشحة مصر والقارة الأفريقية السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو.
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