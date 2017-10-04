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نائب وزير الخارجية يُسلّم رسالة من السيسي إلى نظيره الكاميرون

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الخارجية يُسلّم رسالة من إلى نظيره الكاميرون

08:26 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

نائب وزير الخارجية يُسلّم رسالة من السيسي إلى نظيره الكاميرون

الرئيس عبد الفتاح السيسى

القاهرة- أ ش أ:

يتوجه السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، مساء اليوم الإثنين، إلى ياوندي حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الكاميرون "بول بيا".

وتتناول الرسالة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة ورؤية لأبرز القضايا الإقليمية والدولية،وتوجيه الشكر لدعم الكاميرون لمرشحة مصر والقارة الأفريقية السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو.​

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Asha

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مصراوي Masrawy

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