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داعش يعلن مسؤولته عن تفجير انتحاري في مصراتة الليبية

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مصراوي Masrawy

داعش يعلن مسؤولته عن تفجير انتحاري في مصراتة الليبية

08:20 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

داعش يعلن مسؤولته عن تفجير انتحاري في مصراتة الليبية

داعش

ليبيا - (د ب أ):
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، المسؤولية عن العملية التي استهدفت، صباح اليوم الأربعاء، مجمع المحاكم بمدينة مصراتة غربي ليبيا.

وبحسب ما أوردته وكالة أعماق الذراع الإعلامي للتنظيم الإرهابي، فإن من سمتهم انغامسيين من الدولة اقتحموا مجمع المحاكم أحد أبرز معاقل حكومة الوفاق في المدينة،وفق موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"الليبي.

كان المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص في ليبيا قد أفاد، اليوم الاربعاء، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر تفجير انتحاري بمحيط مجمع المحاكم في مدينة مصراتة غرب ليبيا.

وقال المركز، في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "التفجير وقع بعد مواجهة مسلّحة مع الانتحاريين دامت لعشرين دقيقة بعد وصولهما الى المجمع"، لافتا إلى أن قوات الأمن تطوق محيط المجمع ،وتتحفظ على سيارة كانت تقل الانتحاريين.

يشار إلى أن خلايا تنظيم داعش تنتشر في عدة مناطق في ليبيا، بعدما طردت قوات البنيان المرصوص عناصر التنظيم من مدينة سرت في واخر العام الماضي.

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مصراوي Masrawy

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