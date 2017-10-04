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السويد تمنح إقامة مؤقتة لامرأة أفغانية عمرها 106 أعوام

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مصراوي Masrawy

السويد تمنح إقامة مؤقتة لامرأة أفغانية عمرها 106 أعوام

08:17 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

السويد تمنح إقامة مؤقتة لامرأة أفغانية عمرها 106 أعوام

محكمة

ستوكهولم - (د ب أ):
قضت محكمة سويدية اليوم الأربعاء بالسماح لامرأة أفغانية عمرها 106 أعوام بالحصول على تصريح مؤقت للبقاء فى الدولة الاسكندنافية.

وأمرت محكمة الهجرة فى مدينة جوتنبرج الساحلية الغربية، بمنح بيبيخال اوزبيكى تصريح إقامة لمدة 13 شهرا، بسبب "الظروف الاستثنائية" الخاصة بعمرها.

وأوضح بيان أن الحكم الذي صدر بالاجماع عكس قرارا صادرا عن مصلحة الهجرة السويدية في يونيو برفض طلب اوزبيكى للجوء.

وجاء تصريح الإقامة المؤقت متماشيا مع قوانين اللجوء الأكثر صرامة التي وضعتها السويد في العام الماضي، بعد أن تقدم 163 ألف شخص، وهو رقم قياسي غير مسبوق، بطلبات لجوء في عام 2015، الأمر الذي شكل ضغطا على موارد وقدرات مراكز الاستقبال والبلديات المحلية.

وقد أشارت مصلحة الهجرة في وقت سابق إلى أن اوزبيكى جاءت من شمال أفغانستان، وهي منطقة اعتبرتها آمنة للسماح بترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.

وقالت المحكمة انها أخذت فى الاعتبار سنها الكبير وسوء حالتها الصحية، وضعفها الشديد، بما لايسمح بترحيلهاالى افغانستان.

وقال القاضي ديك هجورت، وفقا لما ذكرته (اس في تي) السويدية: "لم أصادف أبدا أي شخص في هذا السن. صحتها ضعيفة للغاية".

وقد وصلت اوزبيكى مع أفراد عائلتها في عام 2015 كجزء من التدفق الهائل للمهاجرين إلى أوروبا من دول، من بينها أفغانستان والعراق وسورية.

وقالت تقارير إعلامية سابقة إن ابنها وحفيدها ساعدا في حملها خلال جزء من رحلتهم الطويلة عبر البلقان وحتى شمال أوروبا.

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