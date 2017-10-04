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آلاف المتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس توجو

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مصراوي Masrawy

آلاف المتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس توجو

08:17 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

آلاف المتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس توجو

آلاف المتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس توجو

لومي - (د ب أ):

خرج الالاف من سكان توجو الى شوارع العاصمة لومى اليوم الاربعاء احتجاجا على حكم عائلة جناسينجبى منذ 50 عاما، وطالبوا باستقالة الرئيس فورا.

وشهدت الدولة، الواقعة في غرب أفريقيا، احتجاجات واسعة على مدار أيام خلال الشهر الماضي، قتلت خلالها قوات الأمن صبيا، 10 سنوات، وأصابت العشرات بجراح.

واستجابة للضغط من المتظاهرين، اقترح البرلمان مشروع قانون حول حدود فترة الرئاسية، وقوبل بمقاطعة المعارضة.

واقترح الحزب الحاكم اجراء استفتاء على بعض التغييرات في الدستور، دون تحديد موعد لذلك.

وتريد المعارضة العودة الى دستور عام 1992 الذى يسمح بفترتين رئاسيتين. وبالإضافة إلى ذلك، تريد المعارضة تطبيقه بأثر رجعي لإجبار الرئيس فور جناسينجبي على التنحي.

وتسلم جناسينجبي السلطة منذ عام 2005، خلفا لوالده.

وزعمت المعارضة عدم نزاهة الانتخابات التي جرت في عامي 2010 و 2015 .

وتواجدت الشرطة بكثافة أثناء المسيرات على امتداد ثلاثة طرق في لومي نحو الساحل.

وقال دودجي ابيفون عضو البرلمان في المعارضة "نريد أن نبين أن الجمعية الوطنية في أزمة".

وقد دعت المعارضة المتظاهرين الى العودة الى الشوارع مرة أخرى غدا الخميس.

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