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ضبط "عرباوي" بحوزته 20 كيلو حشيش بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط "عرباوي" بحوزته 20 كيلو حشيش بالشرقية

08:16 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

المتهم

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على "عرباوي" بحوزته كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "حسن.ع.ح.ع" 51 عامًا، من عرب العريش بشمال سيناء؛ بحوزته 20 كيلو جرام من جوهر "الحشيش" المُخدر.

جرى ضبط المتهمين حال استقلاله سيارة "فيرنا" فضية اللون، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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