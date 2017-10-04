وفاة ربة منزل في ظروف غامضة بدمياط.. واتهامات لزوجها بقتلها

دمياط - محمد إبراهيم:

تباشر النيابة العامة بدمياط، التحقيقات في واقعة وفاة ربة منزل في ظروف غامضة، اليوم الأربعاء، فيما ألقت قوات الأمن القبض على زوجها للاشتباه في تورطه بالحادث.

واستقبلت مشرحة مستشفى كفر سعد المركزي جثة "إسلام. أ" ربة منزل، وتقيم في الركابية وتبلغ من العمر 40 عامًا، ورفض الطبيب المسؤول إصدار تصريح بالدفن لشبهة جنائية، وجرى إخطار اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط والذي وجه بتشكيل فريق بحث للكشف عن ملابسات وأسباب الواقعة.

وبينت التحريات الأولية، أن المجني عليها تزوجت بعقد عرفي من "كمال. ل" ويقيم في الركابية، ويصغرها بخمسة عشر عامًا، وأنها أنجبت طفلة منه، ولجأت لحيلة الزواج العرفي لتستمر في صرف معاش والدها.

وقال شهود عيان: "إن المتهم تعدى على زوجته قبل وفاتها بساعات، ووقعت مشادات بينهما، ما أدى إلى تعرضها لجرح قطعي، وتوجها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد عودتهما إلى المنزل تجددت المشادات بينهما، قبل أن يعلن الشاب وفاة زوجته.

أُخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي.