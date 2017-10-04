مقتل سبعة عناصر من القوات العراقية و17 داعشيًا شرقي بيجي

العراق - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء، مقتل سبعة من القوات الأمنية العراقية، وإصابة 17 داعشيا في معارك تحرير منطقة الحراريات وجبل مكحول شرقي بيجي، 220 كيلومترا شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، إن "سبعة من عناصر القوات الأمنية العراقية، قتلوا وأصيب 16 عنصرا آخر، فيما قتل 17 داعشيا في معارك اليوم لتحرير منطقة الحراريات وجبل مكحول شرقي بيجي، التي انتهت بسيطرة القوات على المنطقة".

كان جمال الدليمي مدير إعلام محافظة صلاح الدين أبلغ (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم أن "المحافظة باتت محررة من عناصر تنظيم داعش، ولم يعد هناك وجود لعناصره في أي منطقة منها بعد تحرير منطقة الحراريات وقمة جبل مكحول شرقي بيجي، بعد معركة استمرت من ظهر أمس".