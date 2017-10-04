ترامب يصل لاس فيجاس للقاء أقارب ضحايا مذبحة الحفل الموسيقي

لاس فيجاس - (د ب أ):

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، اليوم الأربعاء، إلى لاس فيجاس لمقابلة أقارب ضحايا مذبحة الحفل الموسيقي، التي وقعت في المدينة مساء يوم الأحد الماضي (بالتوقيت المحلي).

وبعيدا عن الجمهور، يعتزم ترامب وزوجته زيارة مرضى في المستشفى، وبعد ذلك سيلتقي الزوجان المسعفين الأوائل الذين قدموا المساعدات في مكان الحفل بعد وقوع الجريمة، ومن المنتظر أن يعود ترامب وزوجته إلى واشنطن في وقت لاحق اليوم الأربعاء .

يذكر أن رجلا يدعي ستيفن بادوك، 64عاما، كان قد أطلق النار من الطابق الثاني والثلاثين في فندق (ماندالاي باي) على حشد من الجماهير في حفل موسيقي في لاس فيجاس ما أسفر عن مقتل 59 شخصا واصابة 527 آخرين، وظل بادوك يطلق النار على مدار 11 دقيقة.

وتعد هذه الجريمة هي أسوأ مذبحة جماعية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

وقبل توجهه إلى لاس فيجاس، قال ترامب اليوم: "هذا أمر سيء للغاية، سنبدي احترامنا ونلتقي مع رجال الشرطة الذين أدوا عملا رائعا بالفعل في وقت قصير جدا، وهذا يوم حزين جدا جدا بالنسبة لي وعلى المستوى الشخصي أيضا".

يشار إلى أن رد فعل ترامب على الاعتداء اتسم بالتحفظ نسبيا، مقارنة بتصريحاته التي أدلى بها بعد الهجمات الأخيرة لإسلاميين في أوروبا، حيث كانت هذه التصريحات أكثر وضوحا وأكثر حدة مقارنة بتصريحاته بعد اعتداء لاس فيجاس الذي نفذه أمريكي أبيض.

ولا يوجد ضمن خطة زيارة ترامب للاس فيجاس مواعيد أو خطابات عامة.