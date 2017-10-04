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نصر سالم: جنودنا يصرون على الموت كما يصر الأعداء على الحياة (فيديو)

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نصر سالم: جنودنا يصرون على الموت كما يصر الأعداء على الحياة (فيديو) نصر سالم: جنودنا يصرون على الموت كما يصر الأعداء على الحياة (فيديو)

التحرير

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قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح ، حرص في بداية كلمته للشعب بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، على توجيه رسالة ردع، مفادها أننا أمة شهداء، «إذا ما تعرضنا لأي اعتداء، فلا يكون أمامنا إلا سبيلين، إما النصر، وإما الشهادة».

وأضاف سالم، خلال مداخلة عبر فضائية «تِن»، أن «الشهيد هو الوحيد يفيد بلده حيًا وميتًا، حيث أنه في حياته يدافع عن الوطن، وفي مماته تكون ذكراه أننا أمة شهداء، وكما قال الصحابي الجليل خالد بن الوليد، لكسرى ملك الفرس "سآتيك برجال يصرون على الموت كما تصرون أنتم على الحياة"».

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وتابع: «هذه المقولة هي رسالتنا لمن يفكر أن يُهدد داخليًا وخارجيًا، بالفعل جنودنا يصرون على الموت كما يصر الأعداء على الحياة، وهذه الروح لدى الشعب أيضًا، نتحدى الصعاب الحالية، وسننتصر حتمًا».

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التحرير

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