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ملكة زرار: توبة الزوجة الزانية لا تُقبل إلا بمصارحة زوجها (فيديو)

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ملكة زرار: توبة الزوجة الزانية لا تُقبل إلا بمصارحة زوجها (فيديو) ملكة زرار: توبة الزوجة الزانية لا تُقبل إلا بمصارحة زوجها (فيديو)

التحرير

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قالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، إن توبة الزوجة التي ترتكب جريمة الزنا، لا تُقبل إلا بمصارحتها لزوجها بذلك،  مستكملةً: «يعني قاعدة تاكل شقاه وتتستر بستره وتروح تخونه؟».

أضافت، خلال حوار لها عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، «الزواج ليس مجرد عقد، بل ميثاق وعهد مع الله، ويجب أن تلتزم المرأة بكافة الأحكام الشرعية التي أوجبها الله على عاتقها لزوجها، والزوج كذلك».

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تابعت: «مفيش حاجة في الحالة دي اسمها غلطت وتتوب، ده فُجر، بهذه الخيانة تُعد المرأة ناقضة للميثاق، ولابد أن تُصارح زوجها بدايةً قبل التوبة، وكذلك الزوج إن فعل، ومحدش يقولي ده يبقى خراب بيوت، الزنا هو اللي خراب بيوت».

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التحرير

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