«التحرير» ترصد مشاعر الفلسطينيين بعد إعلان المصالحة بين فتح وحماس

التحرير

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بمجرد تأكيد حركتي حماس وفتح ترحيبهما بمصالحة جادة بمتابعة مصرية، والموافقة على الشروط التي تم تحديدها من أجل بدء صفحة جديدة من الحوار الذي يخدم القضية الفلسطينية، ظهرت السعادة على المواطنين في قظاع غزة، الذين رأوا أن هناك بادرة أمل في تحسين أوضاعهم المأساوية.

"التحرير" حصلت على ردود أفعال من فلسطينيين يعيشون في غزة، وآخرون يقيمون في مصر، كما تحدثت مع مسؤولين سابقين وخبراء لمعرفة رأيهم في التدخل المصري ونظرتهم لمستقبل غزة والمعوقات التي تواجه عملية المصالحة.

تهديد بقطع الأعناق

يقول سعيد لولو، ناشط فلسطيني، مقيم في غزة، والذي أُعتقل مرات عديدة بسبب مطالبته بانهاء الانقسام وإتمام الوحدة الوطنية، إن الحديث عن المصالحة الفلسطينية يأتي بطابع إيجابي ومختلف عن أي فترة مضت، كما أن المفاوضات تحمل طابع مغايرعن كل المرات السابقة، مرجعًا ذلك إلى أنها جاءت بناءً على قرار فلسطيني سيادي من الرئيس محمود عباس.

وأوضح في حديثه لـ"التحرير" خلال اتصال هاتفي، أن حركة حماس لبت دعوة عباس بإلغاء اللجنة الإدارية التي تحكم قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود مصداقية في الحديث عن المصالحة بين فتح وحماس، لاسيما أنه لا مفر منها من أجل صالح الشعب الفلسطيني.

وكشف عن أنه جلس منذ أسبوع مع يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، وأن اللقاء استمر 5 ساعات متواصلة، وكان يتسم بالصراحة إلى أعلى درجة، وسألناه عن ضمانات نجاح المصالحة، وهو ما أثار غضبه حيث قال وهو ينهض من مكانه: "سوف أقطع عنق كل من يعرقل عملية المصالحة إبن حماس قبل إبن فتح".

وأشار إلى أن ذلك الحديث لاقى انتقادات من قيادات حمساوية، لكن من الواضح أن الجميع في حماس مع المصالحة وهذا ما لمسناه في اليومين السابقين خلال الاستقبال الجيد من جانب الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في قطاع غزة التي تقودها حركة حماس.

وتابع، "لا ننكر دور الشقيقة مصر، فهي حامية القضية الفلسطينية منذ زمن طويل، ولم تقصر معنا، ولها كل الاحترام وننحني لها إجلالًا وإكبارًا".





وأشار، إلى أن مصر ضغطت من أجل إنهاء الانقسام في فلسطين، في الوقت الذي لوحظ فيه أن جميع الدول التي كانت تدعم حركة حماس توقفت عن هذا الدعم ، لافتًا إلى أن هناك قرار عربي وطني وفلسطيني سيادي برعاية الرئيس محمود عباس لحل الأزمة والعبور منها بأمان.



حماس تقطع الحبل السري المرتبط بالإخوان

من جانبه يقول بركات الفرا، السفير الفلسطيني السابق لدى مصر، إن حالة الانقسام التي مر عليها 10 سنوات أصابت القضية الفلسطينية في مقتل، وجعلت حياة 2 مليون فلسطيني يعيشون في جحيم داخل قطاع غزة، حيث لا يوجد كهرباء أو ماء أو صحة أو تعليم أو فرص عمل، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة السياسات الخاطئة لحركة حماس.

وأوضح الفرا، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الحركة استشعرت ضرورة تصحيح أمورها، وبدأت بوثيقتها التي تبرأت فيها من جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الموافقة على حل الدولتين، وانتخاب مكتب سياسي جديد جاء على رأسه إسماعيل هنية، وهو ليس من صقور حركة حماس، كما أن قائد قطاع غزة يحيى السنوار، يمتلك مقومات تؤهله أن يكون صاحب قرار مؤثر على قرارات حركة حماس.

وأشار إلى أن حماس استشعرت العزلة الخارجية، حيث ظهر أن الجميع تخلى عنها، مثل إيران، سوريا، حزب الله تركيا، وقطر، وهو ما دفعهم إلى البحث عن مخرج لهذه الورطة، لذلك لجأت إلى تحسين العلاقة مع مصر، لأنه بدون ذلك لا يمكن أن تكون لهم قائمة.

وتابع: "حماس وجدت أن المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بسبب الانقسام، وإذا ارادوا أن يحميهم الشعب فعليهم أن يبادروا في التحرك إلى هذا الإتجاه، وأن يتخذوا خطوات جادة لإنهاء الصراع، وبكل صراحة فإنهم فعلوا ذلك بشكل عملي ومكنوا حكومة التوافق الوطني من الدخول لقطاع غزة".

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واستطرد: "الأوضاع في المنطقة العربية لا تسير في صالح حماس ولا تتحرك في صالح القضية الفلسطينية، وبالتالي لابد أن يحدث تغييرًا جوهريًا عند حماس في مقابل ذلك نحن في حركة فتح وحدويين بطبيعتنا، وكنا ضد الانقسام وبذلنا مجهودات غير عادية من أجل إتمام ذلك.

وأشار إلى أن مصر دخلت كضامن وشريك ومراقب لتنفيذ المصالحة، وهناك اختلافًا كبيرًا في تحرك مصر هذه المرة نحو إتمام هذه المصالحة، خصوصًا أن حماس كانت جزء من الإخوان المسلمين وأعلنوا البيعة للمرشد على مرأى ومسمع من العالم كله، لكنها في الوقت الحالي تخلت عن الجماعة، وتحدثوا عن أنهم قطعوا الحبل السري بينهم وبين الإخوان.

وأوضح أن حماس في أشد الحاجة لمصر، لأنها تعلم أنها الدولة الوحيدة التي تستطيع تخفيف المعاناة عن القطاع، وتغيير صورتها في أوروبا، لذلك يسمعون كلام مصر من أجل مصلحة أهل غزة، ومصر تريد الوصول لحل جذري لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وانهى حديثه قائلًا: "العلاقة بين مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية قوية جدًا، ورسالة السيسي كانت دليل على مدى جدية مصر وموقفها من قضية المصالحة، أتمنى ألا تعود حماس إلى عادتها القديمة بعد أن تلتقط أنفاسها".

عودة الريادة المصرية

ومن جانبه يقول موسى أبو زينة، وهو فلسطيني يعيش في مصر، إن مصر عادت إلى موقعها الطبيعي كقائدة للأمة العربية، وأرى في وصول الحكومة إلى قطاع غزة صورة مشرفة لفلسطين، مشيرًا إلى أنها تتويج للجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يكشف عن أن هناك توجه في بدء مرحلة جديدة وجادة لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.

وأشار في تصريحاته لـ"التحرير"، إلى وجود ثقة من جانب الفلسطينيين بالدور المصري وقدرته في الضغط على كافة الأطراف للتواصل إلى مصالحة شاملة، وأن ذلك يؤكد على أن مصر قائدة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وهذا الوضع الطبيعي لمكانتها، متابًعا: "كافة الدول التي حاولت التدخل في القضية فشلت لكن مصر لديها الأدوات التي تستخدمها من أجل تحقيق مثل هذه الأهداف".

وأوضح أبو زينة، أن مصر تحاول أن تعيد الأمل في القضية الفلسطينية وتنهي الصراع الدائم، وبهذه المصالحة تجبر إسرائيل على الجلوس على مائدة المفاوضات، لاسيما أن الكيان الصهيوني كان يتهرب بالحديث عن أنها لا تجد من تجلس معه ويمثل فلسطين، ومصر وضعت إسرائيل في مأزق حقيقي لتثبت حسن نيتها، وتكشف للجميع أنها مع أم ضد السلام.

وأشار إلى أنه يريد أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تحمل في طياتها الخير من خلال اللقاءات التي ستحدث في مصر، منهيًا حديثه بالحديث عن مشهد رفع صور االسيسي وأبو مازن والعلمين المصري والفلسطيني في غزة، بالقول: "هذا مؤشر على احترام الموقف المصري وأن هناك خطوات قوية من أجل إتمام المصالحة".

ويقول محمد جمعة، الخبير في الشأن الفلسطيني، والباحث بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن هناك سلسلة من الاتفاقيات بين حماس وفتح كانت مصيرها الإخفاق والفشل، لكن فيما يخص التفاوض الأخير فإن هناك تفاؤل حذر، مشيرًا إلى أن تجربة الـ10 سنوات من سيطرة حماس على القطاع غيرت قناعات قيادات حماس، لاسيما بعد ملاحظتها تآكل شعبيتها، واتهامها بأنها مسؤولة عن التخديم على الأجندة الإسرائيليلة فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.

وأوضح في تصريحاته لـ"التحرير"، أنه أصبح هناك قناعة لدى مراكز ثقل في حماس بأن الخسارة التي ستحدث في حالة عدم حصولها على الصيغة التي ترضيها من خلال المصالحة أقل بكثير من خسائر الاستمرار في إدارة قطاع غزة.

واستطرد: "حماس وجدت نفسها عالقة في قطاع غزة، والأوضاع ازدادت سوءً، فهي تريد الحفاظ على مستوى معين من الشعبية التي أصبحت مهددة بدرجة كبيرة.

وأوضح، أن حماس تسير بالنظر إلى التوازن بين ميزاني الربح والخسارة، وأنها وجدت أنه من الأفضل لها الموافقة على المصالحة، لكن هناك مبالغة عند الحديث عن وجود تأثير بين قرارات حماس ودرجة العوامل الإقليمية والدولية المحيطة بها، حيث أن حماس اعتادت أن تسبح وسط التناقضات بدرجة أو بأخرى وتتكيف معها.

وتابع: "ما تزال هناك أصوات في حماس ومراكز ثقل بالحركة تغريها تجربة حزب الله في لبنان بالمعنى السياسي وليس العسكري، وتريد أن تعيد إنتاجها داخل قطاع غزة، فهم يسيرون بمبدأ أن نتحكم ولا نحكم، نتنازل عن الحكومة ويكون لنا دور، ونتنازل عن الكرسي لكن نمتلك مقاليد كل شيء".