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وزير السياحة: طلبت من بابا الفاتيكان أن يدعو العالم للحج في مصر

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وزير السياحة: طلبت من بابا الفاتيكان أن يدعو العالم للحج في مصر وزير السياحة: طلبت من بابا الفاتيكان أن يدعو العالم للحج في مصر

التحرير

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أعرب يحيى راشد، وزير السياحة، اليوم الأربعاء، عن سعادته بتضمين رحلة العائلة المقدسة إلى ضمن برنامج الحج الفاتيكاني لعام 2018، موضحًا أن موسم الحج سيبدأ يناير المقبل.

أضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن بابا الفاتيكان فرانسيس مهتم بمصر لموقعها الجغرافي، مؤكدًا أن هذا الإدارج بمثابة نقلة نوعية في مجال السياحة.

أوضح أن الإدراج سيساعد مصر اقتصاديًا وقوميًا، لافتًا إلى أنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح إلى بابا الفاتيكان، خلال زيارته، وطالبه أن يدعو العالم بأكمله للحج في مصر.

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وشارك صباح اليوم الأربعاء، وزير السياحة، على رأس وفد مصري رسمي رفيع المستوى، في القداس الذي أقامه البابا فرانسيس، والذي بارك خلاله أيقونة رحلة العائلة المقدسة التي قدِمت إلى أرض مصر، للفرار من بطش وظلم الملك هيرودس.

وقد ألقى البابا فرانسيس كلمة للحاضرين الناطقين باللغة العربية، رحب خلالها بالحضور وخاصة بالوفد المصري المشارك، مشيرًا إلى أنه يتذكر بمودة الزيارة الرسولية لأرض مصر الطيبة ولشعبها الكريم، مشيدًا بهذه الأرض التي وصفها بـ«الأرض المباركة عبر العصور بدم الشهداء والأبرار الثمين والتي عاش فوقها القديس يوسف والعذراء مريم والطفل يسوع والكثير من الأنبياء».

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