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طبيب الأهلي يتحدث عن فرص مشاركة «السعيد» في لقاء الكونغو

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طبيب الأهلي يتحدث عن فرص مشاركة «السعيد» في لقاء الكونغو طبيب الأهلي يتحدث عن فرص مشاركة «السعيد» في لقاء الكونغو

التحرير

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أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يرى الأشعة الخاصه بتشخيص حالة عبدالله السعيد، لاعب وسط القلعة الحمراء.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية، أنه لم يري نتيجة الأشعة الخاصة بتشخيص حالة عبدالله السعيد حتى الأن ولا يعرف مدى صحة الكلام الصادر عن الجهاز الفني للمنتخب بشأن امكانية مشاركة السعيد في التدريبات استعدادا لمواجهة الكونغو.

وأضاف محمود : "كان التشخيص المبدئي للسعيد خلال مباراة النجم مزق فى العضلة الخلفية، بينما إنتظرنا لعودة الفريق من تونس لخضوعه للأشعة لتحديد مدى، ولكن اللاعب إنضم للمنتخب عقب العودة مباشرةً ولم أرى اللاعب حتى الأن".

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وتابع :" اللاعب سوف يخضع لفحص طبي عقب عودته من حتى فى حالة مشاركته في مباراة المنتخب أمام الكونغو، وحينها نعرف مدى إصابة «السعيد» وهل سوف يكون جاهزًا للمبارايات القادمة أم لا".

وكان عبد الله السعيد، قد تعرض لإصابة خلال مباراة النجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدفين لهدف.

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التحرير

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