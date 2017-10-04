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أزمة بين الزمالك والجبلاية بسبب مكافأة دوري أبطال أفريقيا

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أزمة بين الزمالك والجبلاية بسبب مكافأة دوري أبطال أفريقيا أزمة بين الزمالك والجبلاية بسبب مكافأة دوري أبطال أفريقيا

التحرير

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وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي إنذارًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تجاهله تسليم الزمالك مبلغ ٢٧٥ ألف دولار قيمة مستحقات النادي من الدفعة الأولى من مكافأة دوري أبطال إفريقيا والتي قام الاتحاد الأفريقي بإرسالها الي اتحاد الكرة علي سبيل الأمانة لتسليمه لنادي الزمالك.

وأكد الإنذار الذي أرسله رئيس الزمالك أن اتحاد الكرة استولي بذلك على المال العام وقام بخيانة الأمانه ومنح الاتحاد مهلة ٤٨ ساعة لإرسال المبلغ .

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وكان اتحاد الكرة قد سدد القيمة المتبقية من مستحقات أحمد حسن لاعب الزمالك الأسبق من قيمة مستحقات النادي من مكافأة دوري أبطال أفريقيا للموسم المنصرم والتي خسرها الزمالك أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

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التحرير

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