غياب متعب والشيخ وحمودي عن مران الأهلي

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اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات ترفيهية وفقرات على طريقة قطاع الناشئين لمدة 60 دقيقة في بداية المران الجماعي، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد المران حسام البدري، المدير الفني، ومعاونوه أحمد أيوب، المدرب العام، وسيد معوض، المدرب المساعد، بينما تغيب التونسي أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال، بعد أن حصل على إذن من الجهاز الفني، بالراحة لمدة 48 ساعة، بعد مباراة النجم الساحلي، ليقود محمد أبو العلا الفقرة البدنية بدلًا منه.

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​وشارك 16 لاعبا فقط في التدريبات إضافة إلى الحارسين محمد الشناوي، وأحمد عادل عبد المنعم، نظرا لتواجد الدوليين في منتخبات بلادهم، وحصل عماد متعب، مهاجم الفريق، على إذن من الجهاز الفني، للغياب عن عن المران، بسبب مشكلة شخصية، كما تغيب الثنائي أحمد حمودي وأحمد الشيخ، لاعبا الفريق، عن المران، وجاء غياب الشيخ لإصابته في عضلات الظهر.

ويُلاقي الأهلي نادي إف سي مصر يوم السبت المُقبل، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم 12 من أكتوبر الجاري، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.