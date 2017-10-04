أخبار عاجلة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

غياب متعب والشيخ وحمودي عن مران الأهلي

Google+ Print
غياب متعب والشيخ وحمودي عن مران الأهلي غياب متعب والشيخ وحمودي عن مران الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات ترفيهية وفقرات على طريقة قطاع الناشئين لمدة 60 دقيقة في بداية المران الجماعي، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد المران حسام البدري، المدير الفني، ومعاونوه أحمد أيوب، المدرب العام، وسيد معوض، المدرب المساعد، بينما تغيب التونسي أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال، بعد أن حصل على إذن من الجهاز الفني، بالراحة لمدة 48 ساعة، بعد مباراة النجم الساحلي، ليقود محمد أبو العلا الفقرة البدنية بدلًا منه.

شاهد أيضا

​وشارك 16 لاعبا فقط في التدريبات إضافة إلى الحارسين محمد الشناوي، وأحمد عادل عبد المنعم، نظرا لتواجد الدوليين في منتخبات بلادهم، وحصل عماد متعب، مهاجم الفريق، على إذن من الجهاز الفني، للغياب عن عن المران، بسبب مشكلة شخصية، كما تغيب الثنائي أحمد حمودي وأحمد الشيخ، لاعبا الفريق، عن المران، وجاء غياب الشيخ لإصابته في عضلات الظهر.

ويُلاقي الأهلي نادي إف سي يوم السبت المُقبل، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم 12 من أكتوبر الجاري، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش