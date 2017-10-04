أخبار عاجلة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"اتحاد العمال" يدعو السيسي للترشح لفترة ثانية في الانتخابات المقبلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"اتحاد العمال" يدعو للترشح لفترة ثانية في الانتخابات المقبلة

08:07 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال ، الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا دعمه الكامل للرئيس خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير التي بدأها الرئيس خلال فترة رئاسته الأولى.

جاء ذلك خلال احتفالية العمال بمناسبة إحياء ذكرى 6 أكتوبر المجيدة، تحت رعاية ائتلاف حب الوطن برئاسة النائب البرلماني محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ووزع الاتحاد، خلال الاحتفالية استمارة "علشان تبنيها" للمطالبة بترشيح السيسي لفترة ثانية.

وقال وهب الله إن قيادات اتحادات العمال وائتلاف حب الوطن وسكرتارية المرأة يؤكدون دعمهم ومساندتهم لما تشهده مصر من إنجازات عملاقة من أجل مواصلة مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيقوم بعمل مؤتمرات داعمة للرئيس في مختلف المحافظات.

 

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يهنئ ميركل بعد فوزها بولاية رابعة

    أخبار

  • شيخ الأزهر يهنئ السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات

    أخبار

  • مفتي الجمهورية يهنيء السيسي ووزير الدفاع والقوات المسلحة بذكرى انتصارات

    أخبار

  • نشاط السيسي ورسالته للفلسطينيين وتصريحات هنية بصحف اليوم

    أخبار

إعلان

7eed7c0a65.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش