"اتحاد العمال" يدعو السيسي للترشح لفترة ثانية في الانتخابات المقبلة

القاهرة- أ ش أ:

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا دعمه الكامل للرئيس خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير التي بدأها الرئيس خلال فترة رئاسته الأولى.

جاء ذلك خلال احتفالية العمال بمناسبة إحياء ذكرى 6 أكتوبر المجيدة، تحت رعاية ائتلاف حب الوطن برئاسة النائب البرلماني محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ووزع الاتحاد، خلال الاحتفالية استمارة "علشان تبنيها" للمطالبة بترشيح السيسي لفترة ثانية.

وقال وهب الله إن قيادات اتحادات العمال وائتلاف حب الوطن وسكرتارية المرأة يؤكدون دعمهم ومساندتهم لما تشهده مصر من إنجازات عملاقة من أجل مواصلة مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيقوم بعمل مؤتمرات داعمة للرئيس في مختلف المحافظات.