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"الأوقاف" تصدر كتابًا بالإنجليزية حول ضلالات الإرهابين

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مصراوي Masrawy

"الأوقاف" تصدر كتابًا بالإنجليزية حول ضلالات الإرهابين

08:05 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، إصدار النسخة المطبوعة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية من كتاب "ضلالات الإرهابيين وتفنيدها".

وأوضح بيان صادر لوزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن الكتاب سبق إصداره باللغتين العربية والروسية وتوزيعه على الجاليات والتجمعات والمراكز الإسلامية بالخارج.

وأشار البيان إلى أن الكتاب يتضمن أهم الضلالات التي يروجها الإرهابيون ومنها ما يتعلق بالولاية والحكم وعمل المرأة وتوليها المناصب والرد عليها من القرآن الكريم والسنة من خلال علماء ومتخصصين.

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