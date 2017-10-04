الـ"كلية" بـ 20 ألف جنيه.. مصدر: ضبطنا عقود تنازل عن أعضاء بشرية بحوزة عصابة حلوان

كتب – فتحي سليمان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة حول واقعة القبض على المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة حلوان مؤكداً أنه تم ضبط متهمين اثنين في القضية ليصل عدد المتهمين المقبوض عليهم لـ 7 متهمين.

وكانت النيابة العامة بحلوان، قد أمرت مساء اليوم، الأربعاء، بحبس 5 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة تشكيل عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية.

وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن عثرت على مبلغ 60 ألف جنيه داخل الشقة التي استأجرها المتهمون لإجراء الاتفاقات المالية وتوقيع عقود التنازل وبيع الأعضاء البشرية والتي تقع في منطقة المثلث بحلوان.

وتابع المصدر أنه تم العثور على عقود على بياض، وأن قوات الأمن داهمت الشقة قبل توقيع 7 من الضحايا على تلك العقود التي بموجبها يحق لأفراد العصابة التصرف في "الكلية" وبيعها لأي شخص مقابل دفع مبلغ 20 ألف جنيه.

وأوضح المصدر هوية المتهمين وهم: "محمد. س. 20 سنة، ووليد. ت. أ" 33 سنة "محمد.ا 47 سنة نقاش، و"عادل. س و"على ع 25 سنة، واثنين أخرين.

وأضاف المصدر: "تحريات المباحث أكدت أن المتهمين استقطبوا بعض الضحايا من منطقة ميدان رمسيس بالأزبكية ممن حضروا للعمل بالقاهرة ثم يقنعونه ببيع "كليته" مقابل الحصول على المبلغ المالي، ثم الذهاب إلى أحد المستشفيات بمنطقة السيدة زينب لإجراء العملية".

أكد المصدر أن المتهمين ارتكبوا تلك الواقعة بتحريض من طبيب شهير يعمل في مستتشفى بالسيدة زينب – تحفظ المصدر على ذكر أسمها لحين اجراء اتخاذ اجراء قانوني ضدها – موضحاً أنه تم تحديد باقي المتهمين وأمرت النيابة العامة بسرعة القبض عليهم.

وكشفت التحريات أيضاً قيام المتهمين بالاشتراك مع أطباء باستئجار الشقة التي تمت مداهمتها بمنطقة المثلث وأن المتهمين اعتادوا استقطاب الشباب وأطفال الشوارع لإجراء عمليات جراحية واخذ أعضائهم بمقابل مادي كبير.

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