جهاز كشف المعادن يوقع بشاب بحوزته طبنجة في محطة الجيزة
جهاز كشف المعادن يوقع بشاب بحوزته طبنجة في محطة الجيزة
07:57 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت مباحث شرطة النقل والمواصلات من القبض على شاب وبحوزته طبنجة أثناء مروره على جهاز الكشف عن المعادن بمحطة سكك حديد الجيزة.
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من ضبط "م.ن"، 21 سنة، أثناء مروره من جهاز الكشف عن المعادن بالمحطة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة صوت تحمل مدون عليها ( EKOLP29 ) وبها الخزينة الخاصة بها بدون طلقات.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس.
وبالعرض على اللواء قاسم حسين - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة وجاري عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.
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