أخبار عاجلة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

جهاز كشف المعادن يوقع بشاب بحوزته طبنجة في محطة الجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جهاز كشف المعادن يوقع بشاب بحوزته طبنجة في محطة الجيزة

07:57 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

جهاز كشف المعادن يوقع بشاب بحوزته طبنجة في محطة الجيزة

ارشيفية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث شرطة النقل والمواصلات من القبض على شاب وبحوزته طبنجة أثناء مروره على جهاز الكشف عن المعادن بمحطة سكك حديد الجيزة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من ضبط "م.ن"، 21 سنة، أثناء مروره من جهاز الكشف عن المعادن بالمحطة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة صوت تحمل مدون عليها ( EKOLP29 ) وبها الخزينة الخاصة بها بدون طلقات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة وجاري عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس للاتجار في الأعضاء البشرية بحلوان يتزعمها طبيب شهير

    أخبار

  • استنفار داخل قسم الأزبكية بسبب مولود عمره ساعة

    أخبار

  • القبض على مواطن تعدى على حراسة "النائب العام"

    أخبار

  • ضبط 12 قطعة سلاح و11 تاجر مخدرات في الجيزة

    أخبار

إعلان

24eb8bd516.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"