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مصدر: التحقيق مع ضابط و3 شرطيين في هروب متهم بالجيزة

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مصراوي Masrawy

مصدر: التحقيق مع ضابط و3 شرطيين في هروب متهم بالجيزة

07:33 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مصدر: التحقيق مع ضابط و3 شرطيين في هروب متهم بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إنه تم فتح تحقيق عاجل مع عناصر مأمورية لعرض متهم بمحكمة جنوب الجيزة، لاذ بالهرب بعدما غافل طاقم الحراسة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يقضي عقوبة الحبس على ذمة إحدى القضايا بقسم شرطة البدرشين، وصباح اليوم، تم ترحيله في مأمورية لنظر جلسة تجديد حبسه بالمحكمة.

وأوضح المصدر أن ضابطا و3 أمناء شرطة يخضعون للتحقيق؛ لوقوف على ملابسات الواقعة، وكيفية هروب المتهم.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لضبط المتهم، وتم نشر أوصافه على الكمائن الثابتة والمتحركة، علاوة على تضييق الخناق عليه بمحيط مقر سكنه.

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مصراوي Masrawy

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