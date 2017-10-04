هروب متهم غافل طاقم الحراسة بمحكمة الجيزة

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات واقعة هروب متهم أثناء عرضه بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يقضي عقوبة الحبس على ذمة إحدى القضايا بقسم شرطة البدرشين، وصباح اليوم، تم ترحيله في مأمورية لنظر جلسة تجديد حبسه بالمحكمة.

وتبين أن المتهم غافل طاقم الحراسة، ولاذ بالفرار، وتم نشر أوصافه على الكمائن الثابتة والمتحركة، علاوة على تضييق الخناق عليه بمحيط مقر سكنه.