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هروب متهم غافل طاقم الحراسة بمحكمة الجيزة

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مصراوي Masrawy

هروب متهم غافل طاقم الحراسة بمحكمة الجيزة

07:31 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

هروب متهم غافل طاقم الحراسة بمحكمة الجيزة

محكمة الجيزة

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات واقعة هروب متهم أثناء عرضه بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يقضي عقوبة الحبس على ذمة إحدى القضايا بقسم شرطة البدرشين، وصباح اليوم، تم ترحيله في مأمورية لنظر جلسة تجديد حبسه بالمحكمة.

وتبين أن المتهم غافل طاقم الحراسة، ولاذ بالفرار، وتم نشر أوصافه على الكمائن الثابتة والمتحركة، علاوة على تضييق الخناق عليه بمحيط مقر سكنه.

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مصراوي Masrawy

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