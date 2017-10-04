حبس شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية بحلوان يتزعمها طبيب شهير

كتب – فتحي سليمان ومحمود سعيد:

أمرت النيابة العامة بحلوان حبس 5 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة تشكيل عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية.

وكشف مصدر أمني تفاصيل ضبط المتهمين قائلاً إنه تم ضبطهم داخل شقة بمنطقة المثلث، وهم "محمد. س. 20 سنة، ووليد. ت. أ" 33 سنة "محمد.ا 47 سنة نقاش، و"عادل. س و"على ع 25 سنة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أجهزة الامن عثرت على عدد من المجني عليهم داخل الشقة أقنعهم المتهمون بإجراء عمليات لبيع الكلى مقابل حصولهم على مبلغ 20 ألف جنيه، والتوقيع على عقد مقابل ذلك الأمر.

وتابع المصدر: "تحريات المباحث أكدت أن المتهمين استقطبوا بعض الضحايا من منطقة ميدان رمسيس بالأزبكية ممن حضروا للعمل بالقاهرة ثم يقنعونه ببيع "كليته" مقابل الحصول على المبلغ المالي، ثم الذهاب إلى أحد المستشفيات بمنطقة السيدة زينب لاجراء العملية".

أكد المصدر أن المتهمين ارتكبوا تلك الواقعة بتحريض من طبيب شهير يعمل في مستتشفى بالسيدة زينب – تحفظ المصدر على ذكر أسمها لحين اجراء اتخاذ اجراء قانوني ضدها – موضحاً أنه تم تحديد باقي المتهمين وأمرت النيابة العامة بسرعة القبض عليهم.

وكشفت التحريات أيضاً قيام المتهمين بالاشتراك مع أطباء باستئجار الشقة التي تمت مداهمتها بمنطقة المثلث وأن المتهمين اعتادوا استقطاب الشباب وأطفال الشوارع لإجراء عمليات جراحية واخذ أعضائهم بمقابل مادي كبير.

وتابعت التحريات أن المتهمين كانوا يجرون مقابلة الضحايا داخل الشقة للاتفاق معهم على موعد ومكان إجراء الجراحة، ودفع جزء من المبلغ المتفق عليه، والتوقيع على عقد التنازل، وعثرت أجهزة الأمن على مبالغ مالية ضخمة وعقود بيع وتنازل محررة من بعض المواطنين عن اعضائهم.