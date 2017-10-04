​"الإحصاء": عدد مدرسي التعليم ما قبل الجامعي تخطى المليون ونصف في 2015-2016

القاهرة- أ ش أ:



أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المدرسين بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي في العام الدراسي 2015-2016 ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة، حيث بلغ 16ر1 مليون مدرس مقارنة بـ15ر1 مليون في العام الدراسي السابق عليه.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الأربعاء - أن عدد المدرسين بالتعليم العام في العام الدراسي 2015-2016 بلغ 5ر989 ألف مقابل 977 ألفًا في العام السابق عليه، فيما بلغ عدد المدرسين بالتعليم الأزهري 8ر170 ألف مقابل 4ر174 ألف في 2014-2015.

وأوضح أن عدد مدرسي مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي بلغ 4ر47 ألف (منهم 9ر43 ألف مدرس بالتعليم العام وثلاثة آلاف و500 بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ3ر1 مليون تلميذ، منهم 2ر1 مليون بالتعليم العام و4ر58 ألف بالتعليم الأزهري.

وبلغ عدد مدرسي التعليم الابتدائي 9ر494 ألف (منهم 9ر418 ألف مدرس بالتعليم العام و9ر75 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ6ر11 مليون تلميذ، منهم 6ر10 مليون تلميذ بالتعليم العام و1ر985 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري.

أما التعليم الإعدادي، فقد بلغ عدد مدرسيه 3ر299 ألف (منهم 3ر253 ألف مدرس بالتعليم العام و46 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ1ر5 مليون تلميذ منهم 6ر4 مليون تلميذ بالتعليم العام و4ر441 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري.

وفي التعليم الثانوي العام، بلغ عدد المدرسين 1ر149 ألف (منهم 2ر106 ألف مدرس بالتعليم العام و9ر42 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لمليوني تلميذ منهم 6ر1 مليون تلميذ بالتعليم العام و5ر400 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري.

وبلغ عدد مدرسي التعليم الثانوي الفني 9ر148 ألف يقومون بالتدريس لـ7ر1 مليون تلميذ، إلى جانب ثمانية آلاف و400 مدرس بمدارس التعليم المجتمعي يقومون بالتدريس لـ9ر114 ألف تلميذ، وتسعة آلاف و700 مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التربية الخاصة لـ1ر38 ألف تلميذ، و2600 مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لـ6ر45 ألف تلميذ أزهري.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا البيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يحتفل به في الخامس من أكتوبر من كل عام، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) منذ عام 1994 إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافًا من المجتمع الدولي بدور المدرس في التنمية، ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "تبجيل المدرس وتحسين أحواله".