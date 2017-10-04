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إحباط ترويج 21 كيلو بانجو بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إحباط ترويج 21 كيلو بانجو بالشرقية

07:26 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

إحباط ترويج 21 كيلو بانجو بالشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت مباحث مكتب مكافحة مخدرات الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، عاطلين بحوزتهم كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة المكتب.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد.الـ.ح" وشهرته "محمد الطالط" موظف بوزارة المالية، وكريم.م.ح" 21 عامًا، عاطل، مقيمان بمركز ههيا، و"هاني.م.الـ.ع" 44 عامًا، عاطل، مُقيم بالزقازيق؛ بحوزتهم 21 كيلو "بانجو" و20 ألف و470 جنيهًا.

جرى ضبط متهمين اثنين حال استقلالهما السيارة رقم 2008 تويوتا، فيما لاذ المتهم الثالث بالهرب.

وبمواجهة المضبوطين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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